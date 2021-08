Con un lungo post su Instagram, Aliceha salutato la, dopo l'ufficializzazione del suo trasferimento in prestito alla: "a te Juventus …oggi voglio spendere qualche parola per esprimere ciò che questo club ha significato per me in questi due anni. Definirlo ‘club’ è riduttivo, ma quando si è davanti a un qualcosa di così grande è difficile trovare una sola parola che racchiuda ed esprima cosa questi due anni hanno significato per me.La Juventus è stata per me casa.Casa non è il posto in cui vivi ma il posto in cui ti senti sicura e qui, anche uscendo più volte dalla mia zona di comfort e cercando di superare i miei limiti, mi sono sempre sentita protetta.La juventus è stata per me famiglia.Far parte di un gruppo di questo livello ti porta a conoscere valori come il rispetto, la condivisione e il sacrificio, facendoti crescere proprio come ti crescerebbe l’amore di una madre.La Juventus è stata per me una bellissima storia d’amore.Tra mille alti e bassi mi ha portata a maturare fino a raggiungere la consapevolezza di poter continuare questo percorso prendendo un’altra strada, caricarmi in spalla le responsabilità che derivano dall’essere stata parte di una squadra così immensa e dimostrare che finalmente sono pronta a compiere i miei primi passi nel mondo dei “grandi” contando solo sulle mie forze, mettendo in pratica tutto ciò che questo grande club mi ha dato e che mi ha fatto imparare.Come in ogni storia d’amore che si rispetti una volta giunta al termine mi piace pensare ad un gran finale, e questa è la mia lettera d’amore a questa incredibile storia, sperando di aver reso anche un minimo cosa tutto ciò ha significato per me.È arrivato per me il momento di andare, ma niente di quello che verrà potrà portarmi via questo fantastico sogno ad occhi aperti che ho avuto la fortuna di poter vivere, e per questo, GRAZIE ancora.Fino alla fine…!"