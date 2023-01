Manca sempre meno alla prima gara ufficiale di Soledad Belotto alla Juventus Women, portiere classe 2003 in attesa di compiere la maggiore età. La calciatrice ha manifestato le sue sensazioni attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ABC Tv Paraguay.'Sono molto emozionata e agitata, ne parlavo con una mia amica. Sono già stata lì qualche settimana fa, l’ambiente in Italia è molto diverso. Io parlo solo spagnolo e un un po’ di inglese ma le persone provavano comunque a interagire con me e mi hanno accolta. Mi hanno chiesto di mettere qualche canzone spagnola (ride ndr), ascoltano il reggaeton'.