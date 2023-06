Melissaha ufficialmente fatto ritorno allaWomen, queste le sue parole ai canali ufficiali del club bianconero:"Gioia, orgoglio, felicissima di tornare a casa. Qui sono cambiate diverse cose, ci sono strutture nuove ma tornare alla quotidianità di diversi anni fa mi farà sentire a casa. Mi sento cresciuta e maturata sia come persona che come giocatrice grazie all'esperienza fatta in Serie A in questi anni. Spero di portare qualcosa qui":"Mi ha stupita la crescita della Juventus Women negli anni. Ad esempio il cammino in Champions League, la capacità di confrontarsi al pari con le top d'Europa e far vedere che ci siamo"."Quando sono andata via il primo pensiero è stato quello di tornare. Sono contenta e felice che il direttore Braghin mi abbia richiamata"- "Obiettivi di squadra vincere trofei. Personali giocarmi le mie carte e dimostrare che se sono tornata qui un motivo c'è".