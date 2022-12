Linethsembra decisamente in crescita, almeno a giudicare dai numeri. L'attaccante della, infatti, ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime due partite di Serie A: uno in più rispetto alle precedenti sei sfide di campionato. Seconda doppietta in questo torneo per lei, con quella di ieri contro la: soltanto Elisa Polli conta un numero maggiore di marcature multiple (tre) nella Serie A 2022/23. Tre delle sei sue reti sono arrivate su assist di Julia Grosso.