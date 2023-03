Intervenuta ai microfoni di La7, la calciatrice della Juve Women Beerensteyn, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione in corso.'Credo molto nella squadra e nel gioco. Sono sicura che potremmo battere tutti. Abbiamo ancora una chance per diventare campioni. Poule scudetto? Ci dà un’opportunità in più, di questo sono contenta. Se non ci fosse stata sarebbe stato più difficile'.