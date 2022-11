Tra pochi minuti la Juventus Women scenderà in campo contro il Como femminile. Sono state annunciate poco fa le formazioni ufficiali delle due squadre con Montemurro che ha voluto riconfermare nuovamente Martina Rosucci al centro della difesa. Chi invece non ci sarà è Beerensteyn, la quale non figura neanche in panchina a causa della botta rimediata nella sfida di Champions contro l'Arsenal.