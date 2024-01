La Juventus ha eliminato il Frosinone dalla Coppa Italia con un netto 4-0, aggiudicandosi l'accesso alle semifinali grazie alla tripletta di Milik e all'ennesimo capolavoro di Kenan Yildiz, al suo terzo gol con la maglia bianconera. Ma in queste ore a fare notizia nell'ambiente della Continassa è anche quella che è stata la classifica stilata dal quotidiano inglese The Guardian, in merito alle migliori 100 calciatrici del 2023. In questa lista ci è finito anche il nome della bianconera Beerensteyn, che si è piazzata al 71° posto di questa graduatoria.