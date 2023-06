Linethattaccante olandese della Juventus Women ha parlato ai microfoni de La7 prima del calcio d'inizio della finale di Coppa Italia dallo stadio Arechi di Salerno. Queste le parole della numero 18 bianconera:"Abbiamo preparato molto bene l'incontro, lo stiamo facendo da settimane. Giochiamo sempre al meglio, non importa chi sia l'avversario. Siamo qui per vincere, cercheremo di fare il meglio non servono ulteriori motivazioni".