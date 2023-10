LaWomen si affida alla coppia offensiva composta da Linethe Cristiana. Numeri da capogiro per le due attaccanti però. Come riferisce il portale Soccerdonna infatti le due in queste prime cinque giornate di campionato sono andate a segno per nove volte. Cinque Lineth e quattro Cristiana. Numeri identici alla coppia d'attacco del Lione composta da Horan e Le Sommer. Di seguito il dato.