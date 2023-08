Intervenuta ai microfoni di San Marino TV, la giocatrice dellaChiara, attualmente in prestito al Sassuolo, ha parlato anche del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni: "Dopo le vacanze ricomincio a, spero di fare una stagione positiva come quella dell’anno scorso e spero di migliorare quanto fatto. Ho incontrato mister Piovani poco tempo fa. Abbiamo un bel gruppo e una bella squadra, siamo positive su quella che sarà la stagione. Il mio sogno è tornare alla Juve? Sì ma ora penso al Sassuolo e a fare bene. Obiettivo di gol? Andare in doppia cifra, credo sia l’obiettivo principale di ogni attaccante".