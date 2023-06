L'attaccante di proprietà dellaWomen Chiaraha concesso un'intervista a San Marino Tv. Le sue parole:"Una squadra neopromossa, siamo riuscite a salvarci con tre giornate di anticipo quindi abbiamo raggiunto un grande obiettivo. Per me è stata una bella stagione anche se interrotta da qualche infortunio"."Il mio più importante quello a Parma. Quello alla Juve è stato il più importante ed emozionante per me perchè ero a casa mia"."Un'impresa grande da parte di staff, giocatrici e società. Il campionato è stato difficile ma abbiamo fatto bene"."Ho avuto la convocazione in Nazionale con l'esordio ed è stato l'apice di questa stagione. Cantare l'inno è stato emozionante"."C'è il pre raduno, mi giocherò un posto, spero di fare bene. L'obiettivo è quello ma ci sono molte giocatrici forti"."Un traguardo importante, non me lo aspettavo ma sono molto orgogliosa"."Si vedrà, non è ancora stato deciso nulla ma valuterò cosa sarà meglio per me"."Tornare alla Juventus da protagonista".