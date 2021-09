Chiara Beccari, giovane attaccante sammarinese della Juventus Women, ha commentato a JTV la vittoria in Champions League femminile per 2-0 in Albania contro il Vllaznia:Quando entro in campo, anche grazie a loro, mi sento me stessa"."Da fuori, quando ero nelle giovanili, si notava quanto il gruppo faccia bene alla squadra anche sul campo, e ora esserci dentro fa effetto".