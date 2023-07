Intervenuta direttamente dal ritiro con la Nazionale, la calciatrice della Juve Women, Chiara Beccari, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è stato il suo ambientamento a Torino.'A Torino ho vissuto momenti bellissimi in campo e fuori, sono arrivata che non avevo compiuto neanche 15 anni e adesso mi sento più matura in tutti i sensi. Non nego che il mio obiettivo sia quello di tornarci'.