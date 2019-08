La Juventus Women ha vissuto, nella giornata di ieri, l'emozione del sorteggio per i sedicesimi di finale di Champions League. L'avversario delle bianconere, però, è quantomeno proibitivo: di fronte a loro ci sarà il Barcellona, vice-campione d'Europa nella scorsa stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, il club starebbe pensando di dare loro una spinta in più aprendo le porte dell'Allianz Stadium. La sfida, prevista per l'11 o il 12 settembre prossimi, cade infatti nel momento di sosta del campionato maschile per gli impegni delle Nazionali.