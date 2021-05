Compie oggi 21 anni Andrea Staskova, centravanti della Juventus Women nata a Znojmo, in Repubblica Ceca, il 12 maggio 2000. Una giocatrice ideale come "dodicesimo uomo", la punta perfetta da far entrare nei minuti finali per far rifiatare bomber Girelli o per aggiungersi al pacchetto offensivo e aumentare il peso dell'attacco. Fisicità e intelligenza nei movimenti al servizio della squadra. Non una titolare, ma un elemento preziosissimo della rosa... f4boulosa a disposizione di Rita Guarino.



Questi gli auguri di buon compleanno rivolti dai social della Juve a Staskova: