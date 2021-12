Un video delizioso, quello pubblicato oggi dalla Juventus Women per augurare buon 2022 a tutti i tifosi bianconeri. Annahita Zamanian, Valentina Cernoia e Julia Grosso hanno rivolto gli auguri di buon Capodanno in italiano, inglese... e tutte le altre lingue parlate dalla poliglotta Zamanian!​

Qui di seguito il video, che sia di buon auspicio per la conquista di trionfi sempre nuovi per la Juve Women

As we see out 2021, our Bianconere have a special message for you



Happy New Year



PS, how many languages does Hito say "Happy New Year" in? pic.twitter.com/YFwlsvyIOm