Compie oggi 30 anni Barbara Bonansea, colonna offensiva della Juventus e della Nazionale italiana. Una giocatrice che, alla fine di una trattativa che poteva sembrar destinata a finire con un addio (vista anche la procura assunta da Mino Raiola) si è invece risolta con un rinnovo di contratto con la Juve Women.

Questi gli auguri di compleanno da parte del club bianconero a Bonansea su Twitter:

The biggest and best of wishes for you on your birthday, @barbarabonansea! #ForzaJuve pic.twitter.com/7d43dmf6VR