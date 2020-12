Un duello giocato alla pari contro le campionesse francesi. @JuventusFCWomen, fiducia e coraggio per la gara di ritorno #JuveOL | 2-3#UWCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/Mq4gy1CXCh — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) December 9, 2020

Una gara giocata con impegno, determinazione e concentrazione. Purtroppo, però, tutto questo non è bastato allache si è dovuta arrendere nella gara dicontro ilper 3 a 2. In ogni caso, la prestazione mostra un sostanzioso passo in avanti nel percorso di crescita delle bianconere e di tutto il movimento femminile italiano. A fare i complimenti alla Juventus ci ha pensato anche l'account Twitter della: "Un duello giocato alla pari contro le campionesse francesi. Juventus Women, fiducia e coraggio per la gara di ritorno"