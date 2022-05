La notizia era nell'aria da tempo e come avevamo anticipato ora è ufficiale:Approdata a Torino nelLinda è un pilastro dellabianconera. Prima agli ordini di Rita Guarino e ora con Joe Montemurro.in tre stagioni all'ombra della Mole per il difensore.grave subito che l'ha costretta a saltare gran parte della stagione, da cui si è rialzata più forte di prima. Per la difesa del presente e per un anno insieme.