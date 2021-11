Due casi positivi nel ritiro della Nazionale femminile di calcio, da ieri a Coverciano per preparare le sfide controvalide per le qualificazioni ai Mondiali. Si tratta didella Roma e didella Juventus: entrambe vaccinate, lasceranno in giornata il Centro tecnico federale. Verranno sostituite da(Empoli) e da(Inter).Anche un'altra giocatrice delle Women, Valentina Cernoia, è stata sostituita da Marta Teresa Pandini (Inter): la Cernoia però non è positiva al Covid, ha lasciato il posto per unTutte le giocatrici convocate dalla ct Milena Bertolini dovranno sottoporsi tutti i giorni a controlli anti Covid, come da protocollo, e vivranno a Coverciano in una 'bolla' dentro la 'bolla': come spiegato dall'Ansa si alleneranno tutte assieme, ma poi verranno divise nei momenti conviviali. "Purtroppo dobbiamo fare i conti sempre con questo virus - ha commentato Bertolini -. Dispiace perché vengono a mancare giocatrici importanti per due gare determinanti, ma per fortuna alleno un gruppo bravo e di spessore".