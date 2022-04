Nicole Arcangeli, giocatrice della Juventus Women e della Nazionale femminile Under 19, si è raccontata ai microfoni di JTV. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Giocare qui è molto bello: solo se ci stai dentro e vivi quello che c'è dietro puoi capirlo fino in fondo. Per me è un onore essere qui e darò tanto per questa squadra. Il primo anno è stato speciale perché abbiamo vinto il torneo di Viareggio, il mio primo trofeo. L'anno scorso poi sono arrivate le chiamate in prima squadra, la prima volta è stata molto bella perché era un ambiente nuovo che non avevo mai provato. Ammiro da tanto le giocatrici, allenarsi con loro è importante. Quest'anno è stato quello più soddisfacente perché verso gennaio sono stata confermata in prima squadra, e finora c'è stata una crescita generale. Il debutto in prima squadra è stato uno dei momenti più emozionanti. Esordire con questa maglia è molto bello, è l'obiettivo di tutte noi giovani calciatrici. Sono molto contenta e spero di fare di più".