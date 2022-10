Intervenuta ai microfoni di JTV, Robertaha commentato la vittoria dellacontro il. Ecco le sue parole: "Nel primo tempo ci è mancata aggressività, siamo state un po’ leggere. Nella ripresa siamo entrate con la testa giusta e si è visto, infatti abbiamo chiuso la partita. All'intervallo ci siamo dette di essere più cattive, di giocare con pazienza senza buttare via la palla ed è andata bene. Fiducia? È importante averla di tutti, non solo del mister. Io la sento e per questo li ringrazio. È importante farsi trovare pronti, non è facile ma è la cosa giusta. Champions? Saremo tranquille, poi vedremo".