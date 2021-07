Roberta, nuovo portiere delle Juve Women, ha parlato a JTv nella prima intervista ufficiale in bianconero: "Sono molto emozionata, non è facile descrivere quello che sto provando adesso. Perché è una maglia importante e ha un suo peso".MIGLIORARE – "Voglio migliorare su tutto: la mentalità, il mio fisico, il gioco con i piedi. Mi sono messa molti obiettivi".DAL CALCIO A 5 A 11 – "Questo passaggio è avvenuto quando avevo 14 anni, perché la passione per il calcio a 11 mi chiamava. Ho avuto mio padre ha sempre giocato a calcio a 11 e ho deciso di provarlo anche io".QUALI OBIETTIVI – "Gli obiettivi di squadra sono quelli di continuare a fare bene come ora, quelli personali di togliermi qualche sassolino dalla scarpa e più avanti si vedrà".AI TIFOSI – "Ciao a tutti, sempre forza Juve".