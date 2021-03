DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



"Di seguito gli aggiornamenti sulle condizioni di Cristiana Girelli e Barbara Bonansea, costrette a lasciare il campo anzitempo contro la Roma.



Cristiana Girelli, durante la gara di oggi, ha riportato un trauma vertebrale ed è stata sottoposta ad accertamenti clinici che hanno escluso fratture. La calciatrice verrà rivalutata nei prossimi giorni.



Barbara Bonansea, invece, ha interrotto la gara per un problema al flessore della coscia destra e nei prossimi giorni sarà sottoposta ad esami strumentali."



Contro le giallorosse la Juve ha oggi perso 2-1 la semifinale di andata di Coppa Italia, primo match perso in ambito di calcio italiano in questa magnifica stagione.