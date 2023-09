Ore di ansia in casaWomen per capire quali siano le condizioni di Marta. La giovane, classe 2006, verso la fine della gara di ieri contro il Sassuolo in seguito ad un contrasto di gioco con un'avversaria sembra aver riportato un infortunio al ginocchio. La giocatrice ha dovuto lasciare il campo in barella. C'è grande apprensione per capire quali siano le condizioni della giocatrice, attesi gli esami strumentali e qualche novità nella giornata di domani.