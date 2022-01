1









Non accennano a placarsi le polemiche sull'arbitraggio nella finale di Supercoppa Femminile tra Juventus Women e Milan. Questo è quanto scrive oggi il Corriere dello Sport: "Sfacelo della Ferrieri Caputi nella supercoppa femminile, rossonere penalizzate dalla mancata concessione di un penalty dopo un rosso a sfavore quasi inesistente: la politica vuole la Ferrieri Caputi in A l’anno prossimo, tanto che è addirittura terza nella graduatoria della serie C (in barba alle indicazione della project leader del settore femminile, Carina Vitulano, presente allo stadio di Frosinone con il designatore Ciampi)".