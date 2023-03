"Sono decenni che lottiamo per questi traguardi storici... E dopo aver visto il mio stadio stracolmo nel marzo 2019 è una grande emozione vederne un altro così oggi... È meraviglioso, e sono felice soprattutto per le ragazze che sono anni e anni che sognano una notte così in Italia". A parlare è Martina. La centrocampista dellaha preso la parola sul suo profilo Instagram per commentare la notizia delitaliano di spettatori raggiunto ieri allo Stadio Olimpico dalla, che con la partita di Champions League contro il Barcellona ha superato anche il precedente risultato della Juve: i tifosi giallorossi erano 39.454, contro i 39.027 bianconeri intervenuti per una sfida con la Fiorentina all'Allianz Stadium.