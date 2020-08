In questa giornata in cui la Juventus ha vissuto il suo primo giorno di allenamento alla Continassa mentre l'Under 23 ha mosso i suoi primi passi a Vinovo, è bene ricordate che c'è una Juve Women che la stagione 2020-2021 l'ha già cominciata con una vittoria per 2-0 sul Verona nella prima giornata di campionato. Tra le giocatrici bianconere che ieri hanno espresso la loro soddisfazione via social per il risultato c'è anche il portiere Laura Giuliani, che ha scritto "Tre punti meritati, buona la prima".