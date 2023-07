Prosegue l'asse che collega laWomen e la. Dopo Eva Schatzer, Asia Bragonzi, Michela Giordano ed Agnese Bonfantini è la volta di Sofia. Sofia è un terzino classe 2004 che aveva parlato in esclusiva ai nostri microfoni in vista delle Final Four del campionato Primavera. Ha anche esordito nella massima serie agli ordini di Joea Vinovo nel corso della gara contro l'Inter. La giocatrice ora è attesa da una nuova sfida, nella massima serie, a tinte blucerchiate nella prossima stagione, come appreso dalla nostra redazione.