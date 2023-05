La Juventus Women Under 19 di Silvia Piccini torna in campo domani alle ore 14.30 all'Ale&Ricky di Vinovo. Le bianconere domani affronteranno il Lione. Ingresso libero per i tifosi. I precedenti sono in favore delle francesi con un 5-1 ed un 5-2 la scorsa stagione. Sicuramente una buona opportunità per le ragazze allenate da Silvia Piccini.