Eniola Aluko, attaccante della Juventus Women, ha commentato la sconfitta contro il Barcellona, che è costata alle ragazze bianconere l'eliminazione dalla Champions League nei sedicesimi di finale, ai microfoni di Juventus.com. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto bene nei primi 20 minuti in campo giocavamo meglio noi, e abbiamo eseguito il piano gara alla perfezione. Sara ha avuto una grande chance, e se avesse segnato, la partita sarebbe stata diversa. Ma se non si colpisce un avversario come il Barcellona, poi ti punisce. Comunque, questa partita è una bella iniezione di fiducia, una lezione per noi: sappiamo cosa serve per crescere, siamo la Juventus e continueremo a farlo".