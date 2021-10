Una serata di grande calcio in cui si intrecciano mille emozioni che sarà resa ancora più speciale dalla presenza del pubblico a sostegno delle bianconere.Lo spettacolo in campo, infatti, potrà essere accompagnato da quello sugli spalti. È aperta la distribuzione dei biglietti per vivere una serata speciale al fianco delle nostre ragazze, per respirare con loro un’atmosfera da sogno: quella di una grande notte europea nel nostro stadio, nella nostra casa. In occasione di questo match i biglietti saranno omaggio per tutti coloro che vorranno assaporare da vicino le emozioni che queste serate sanno regalare.Sognare insieme sarà ancora più bello. Per farlo sarà sufficiente assicurarsi un biglietto per questo imperdibile appuntamento, cliccando qui.Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso.I biglietti, come da inizio stagione, saranno disponibili soltanto sull’Official Ticket Shop Juventus.Per accedere alla vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus.Ci sono tre possibilità per effettuare la registrazione:- tramite Juventus Card, se si è in possesso di una Juventus Card attiva;- tramite numero di Membership, se si è in possesso di una Membership attiva;- tramite email, se non si possiede né una Juventus Card né una Membership.Ogni tifoso potrà selezionare fino ad un massimo di 4 biglietti per questo match.Qui, invece, potrete essere sempre aggiornati sulle prossime partite delle Juventus Women disponibili sul Ticket Shop.Voi metteteci la passione, ai biglietti ci pensiamo noi! Non mancate!"Da Juventus.com