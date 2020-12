La Juventus Women domani scenderà in campo alle 19 per la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League femminile contro il fortissimo Lione, con il difficilissimo obiettivo di ribaltare il 2-3 patito all'Allianz Stadium nella gara di andata mercoledì. La squadra di coach Guarino si allena stamattina a Vinovo prima di partire per la Francia. Per le bianconere questa sfida è un banco di prova importantissimo per misurare l'evoluzione del proprio valore e spessore.

Sfoglia la gallery per vedere tutte le immagini dell'allenamento della Juve Women