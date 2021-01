Cecilia Salvai non sta vivendo una stagione facile nella fortissima Juventus Women che sta dominando la scena del calcio femminile italiano più che negli altri anni. Il duttile difensore 27enne della Nazionale azzurra e della Juve ha saltato anche la sfida vinta domenica contro l'Inter per un ulteriore risentimento muscolare e oggi ha lavorato a parte, mentre le compagne svolgevano regolarmente la loro seduta di allenamento a Vinovo in vista del match di dopodomani contro il Verona, prima partita del girone di ritorno.

Tutto documentato dal club bianconero sui propri canali ufficiali