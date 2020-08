Domani sera la Juventus Women affronterà l'Empoli nella seconda giornata di Serie A femminile, esordio casalingo a Vinovo. A Sky Sport ha parlato un elemento della squadra toscana che ha un importante passato in bianconero. L'allenatore Alessandro Spugna, ex tecnico della Juve Women Primavera: "Il calcio maschile e quello femminile sono uguali, ma ci sono dinamiche di gestione diverse. Rita Guarino, che ha una grandissima esperienza, mi ha dato una grande mano per capire tutto questo. Domani dobbiamo aver un pizzico di coraggio e follia."