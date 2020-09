2









Dopo l’avvio senza passi falsi con tre vittorie su altrettante partite, la Juventus Women si prepara al big match contro il Milan, in programma lunedì 5 ottobre alle 20.45. E sarà una sfida dai contorni storici, perché il teatro dell’evento sarà niente di meno che San Siro, che per la prima volta ospiterà una partita di calcio femminile. Oggi la squadra di Rita Guarino si è riunita al centro sportivo di Vinovo per l’allenamento giornaliero. Ecco le immagini pubblicate dal club.