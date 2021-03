La Juventus è sempre attenta alle questioni sociali che interessano maggiormente il mondo di oggi. E alla vigilia dell'8 marzo la Juve Women annuncia di essere partner di un'iniziativa di comunicazione molto importante!

Questo il messaggio del club bianconero su Twitter: "Insieme a Lavazza diamo il via a Change for Better! In vista della Giornata Internazionale della Donna, celebriamo le protagoniste del progetto e tutte le donne che ogni giorno sono in campo per vincere la partita della vita".

Sul sito ufficiale di Lavazza potete scoprire le loro storie.