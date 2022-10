Come semidee, scese dal monte dove trova posto Notre-Dame de Fourvière per giocare una partita dall’esito scontato. Nella passata stagione, ilarrivò a Torino da squadra super favorita. Poi, il pallone è rotondo e la gara la vinsero le bianconere, grazie anche ad alcuni episodi andati nel verso giusto, come uno strano scherzo del destino giocato alle francesi, che poi trovarono riscatto al ritorno. Al di là della vittoria di Madama, però, l’impressione fu quella di assistere ad una partita tra due squadre di categorie completamente diverse.Troppo semplice dire che il gap europeo con le grandissime sia stato colmato. Non è così, non ancora almeno., ma per strada ha perso diverse pedine importanti, fuori per infortunio. In più, la parte iniziale del primo tempo è stata dominata dalle francesi, che non hanno nemmeno premuto sull’acceleratore per raggiungere e giustificare il vantaggio. Poi l’episodio che cambia volto al match: il bruttissimo infortunio di– in bocca al lupo a lei -, che lascia attonite le compagne, che pesa nella testa e nelle gambe della squadra di. Le bianconere sono brave ad approfittarne, a crescere in intensità e fiducia, a trovare il pari e provare a ribaltare il risultato.Ancora, però, andiamo al di là del risultato., tirate con forza giù da Notre-Dame de Fourvière. Quella di quest’anno è unasgangherata, che non ha fatto la preparazione estiva, che soffre, fatica e manca di brillantezza. Le notti europee, la carica dei più di 7mila presenti allo Stadium, però, sono in grado di cancellare tutto questo ed esaltare le ragazze diche in questa Uwcl hanno imparato a giocare, a starci.