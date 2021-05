di MA, inviato a Vinovo

A Vinovo, per l'ultima partita della Juventus Women contro l'Inter, presente anche il presidente bianconero Andrea Agnelli. Il numero uno bianconero ha voluto omaggiare coach Rita Guarino con una targa particolare dopo i 4 anni di successi sulla panchina delle bianconere. La Juve cerca la vittoria numero 22 in campionato, così da chiudere una Serie A da record: finora, in questo torneo, sono arrivate esclusivamente vittorie. Un modo assolutamente incredibile di chiudere la meravigliosa storia tra coach Guarino e la Juventus. Che anche il presidente Agnelli ha voluto omaggiare in questo modo...