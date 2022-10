Dopo l'importante pareggio conquistato contro il Lione in Champions League, latornerà subito in campo domenica 30 ottobre per la sfida di campionato contro la. Nell'attesa è stata designata la squadra arbitrale del match, che sarà diretto da Mattiadella Sezione AIA di Como. Scelti come assistenti Simone Biffi di Treviglio e Giorgio Ravera di Lodi, mentre il quarto ufficiale sarà Samuel Dania della sezione di Milano. Il fischio d'inizio è previsto alle 12.30.