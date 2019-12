Stefano Braghin, responsabile della Juve Women, ha parlato a Tuttosport del mercato: "Sembrant è arrivata per puntellare la gravissima assenza di Salvai: serviva un elemento di personalità e capacità immediate, lei è un profilo di altissimo livello mondiale. Staskova può diventare importante, l'abbiamo portata a casa per poterci lavorare. Maria Alves, infine, possedeva le caratteristiche di Bonansea. Bonansea e Salvai? Recuperi fondamentali. A differenza di altri non abbiamo parlato di assenze, ma ci mancavano, eccome. Questo è un gruppo talmente forte che è riuscito a farci attendere il ritorno senza che ce ne accorgessimo".