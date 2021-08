Da Juventus.comLe abbiamo raccontate, scoperte, sostenute e tifate in questi anni fatti di successi e traguardi, in cui hanno catturato l’attenzione per quanto fatto vedere in campo e per il loro modo di vivere lo sport anche al di fuori del terreno di gioco.Le Juventus Women, in queste quattro stagioni, sono diventate una realtà importante, con un’identità definita e una tifoseria appassionata: da oggi le bianconere hanno anche una loro casa su Instagram: instagram.com/juventuswomen.e vittorie sul campo, l’interesse crescente per il calcio femminile e la capacità delle ragazze di coinvolgere hanno fatto aumentare giorno dopo giorno la voglia di tifosi e appassionati di conoscere il mondo dietro la squadra e di seguire da vicino le varie tappe della stagione, e finalmente da oggi, oltre al canale Twitter @JuventusFcWomen c’è un nuovo spazio pensato appositamente per questo!Sul canale Instagram delle Juventus Women sarà possibile vivere quotidianamente e ancora più da vicino le bianconere, con contenuti esclusivi durante la settimana e un modo unico di respirare le emozioni del matchday – a proposito, il lancio coincide con l’inizio della Serie A Femminile 2021/22: alle 20:30 le bianconere ospitano il Pomigliano (diretta su Juventus TV).Senza dimenticare, ovviamente, quanto di straordinario fatto fino ad oggi: si parte proprio ricordando le tappe che ci hanno condotto fino a qui.Ora avete un nuovo profilo bianconero da seguire e soprattutto un modo nuovo per sostenere le nostre ragazze. Tutti su Instagram!