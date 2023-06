In molti si stanno interrogando sul perchè Chiaranon torni alla Juventus Women già nella prossima stagione. La decisione è stata presa, di comune accordo eper un'ulteriore stagione. Come vi avevamo anticipato ( QUI ) parecchi club si erano mossi per l'attaccante classe 2004, pedina utile per rinforzare la rosa di molti club italiani e non, ma come appreso dalla nostra redazione, l'accordo è stato raggiunto e nella prossima stagione la giocatrice di proprietà della Juventus andrà in prestito al, agli ordini di mister Piovani.Una scelta volta a permettere alla giocatrice di crescere, senza eccessive pressioni. Dopo una stagione eccezionale al Como Women coronata dall'esordio in Nazionale e dall'essere eletta miglior Under 21 dello scorso campionato. Nonostante il suo sogno sia ben noto, come dichiarato dalla stessa in un'intervista recente a San Marino TV:L'accordo è stato raggiunto e Beccari proseguirà il suo cammino a Sassuolo, che potrebbe rappresentare l'ultimo step di crescita verso quel sogno, come accaduto per Sofia Cantore e Martina Lenzini.