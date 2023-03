Agnese #Bonfantini é tornata a Vinovo per la gara tra #JuventusWomen e Inter pic.twitter.com/UxqoX3nOie — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 11, 2023

Sulla tribuna dell'Ale&Ricky di Vinovo, dove si sta giocando, é spuntata l'ex bianconera Agnese, ora in prestito allama presente per sostenere le ex compagne di squadra.