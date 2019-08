Cecilia Salvai è tornata. Per ora solo a Vinovo. Il difensore non è ancora tornato a lavorare in gruppo dopo l'infortunio al ginocchio dello scorso marzo e sta continuando la riablitazione lavorando assieme alle sue compagne di squadra ma facendo, ovviamente, un lavoro differenziato rispetto a Gama & Co, rientrate oggi al lavoro al centro sportivo. Tra le prime a condividere la foto di Salvai a Vinovo Cristiana Girelli, una delle stelle della Juve e della nazionale italiana.