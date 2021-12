. Manca sempre meno alla sfida dell'Allianz Stadium contro il, che potrebbe regalare alle ragazze bianconere una storica qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. L'entusiasmo nell'ambiente è alle stelle, anche perchè la squadra di Joe- a differenza di quella di Massimiliano Allegri - sta vivendo un: spettacolare, divertente, bella da vedere, la formazione "in rosa" arriva dalla vittoria in campionato per 5 a 2 contro il, solo l'ultima di una striscia di risultati utili consecutivi che ormai ha superato quota 50 (e che peraltro annovera solo successi e un paio di pareggi).Con l'arrivo del tecnico australiano, quest'anno ai trionfi in Italia si sono aggiunti per le Women anche quelli in Europa: nel cammino di Champions League le bianconere sono riuscite a superare anche le più rosee aspettative, arrivando persino a battere il più espertoin trasferta, per poi "resistere" eroicamente nell'ultima gara contro ilche le ha spinte a un passo dalla storia, da un sogno che, partita dopo partita, si è trasformato in una splendida realtà.E quest'oggi, come dicevamo, è la giornata di vigilia, che si preannuncia particolarmente intensa: alle 11.30 presso lo Juventus training Center di Vinovo inizierà la rifinitura, a cui seguirà dalle 16.30 la conferenza stampa di Joe Montemurro con una giocatrice; l'allenatore del Servette, invece, parlerà alla stampa un'ora dopo, per poi dirigere l'allenamento alle 18.00.All', intanto, è già tutto pronto: sarà il principale impianto del club bianconero, infatti, ad ospitare il match decisivo, per cui le ragazze hanno più volte lanciato un "appello" a tutti i tifosi per fare in modo di avere ilnei 90 minuti che potrebbero farle volare, di diritto, nell'Olimpo delle grandi. L'attesa è quasi finita, al fischio d'inizio del match mancano circa 36 ore: un ultimo sforzo - almeno per ora - e la Juventus Women sarà nella storia...