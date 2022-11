Al Tardini di Parma presente Amanda #Nilden a supportare le compagne pic.twitter.com/Z4pqviCT9G — ilbianconero (@ilbianconerocom) November 5, 2022

Il giorno dopo l'operazione, Amandaha viaggiato in direzione Parma, per essere al fianco delle sue compagne di squadra dellache stanno per scendere in campo al Tardini per affrontare la Roma e conquistare la Supercoppa.