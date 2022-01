In questi istanti stanno scendendo in campo l'Inter femminile contro la, in quella che sarà la gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia. Il ritorno si disputerà sabato 12 febbraio con orario ancora da definire. Inutile dire dunque, che servirà fare il risultato gia nei primi 90 minuti di oggi, per tentare di assicurarsi il passaggio alla semifinale.Il big match si gioca a Lecco e come si può apprendere anche dal tweet che pubblicheremo di seguito, tra le tribune c'è anche la presenza di un'ospite speciale. Si tratta dell'allenatrice dell'Italia femminilealla continua ricerca di ragazze da inserire nel giro della Nazionale.