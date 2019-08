La Juventus Women è alla ricerca di una sostituta per Barbara Bonansea, che salterà diverse partite a inizio stagione dopo la frattura al piede. Uno tra gli affari più importanti in questo senso, però, sembra essere ormai saltato. Chiomba Ubagogu, centravanti svincolata dagli Orlando Pride negli Stati Uniti la scorsa notte, è a un passo dalla squadra femminile del Real Madrid che, nel suo primo mercato nella storia, sta dando spettacolo. Per le Women, insomma, gli occhi dovranno essere diretti altrove.