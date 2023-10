nella nuova casa delle bianconere. Come ormai noto la squadra allenata da Joeha dovuto abbandonare il campo Ale&Ricky di Vinovo, casa per sei stagioni e teatro di battaglie e vittorie, per trasferirsi nella nuova casa:. Capoluogo di provincia, a poco più di un'ora di auto da Torino. L'impianto è stato ristrutturato per ospitare le bianconere e la città di Biella le ha accolte con grande entusiasmo. Soldout alla prima presenza allo stadio Lamarmora Pozzo. Sono poco meno di 1400 i posti a sedere al momento utilizzabili, ma tutti già prenotati. Tifosi che già seguivano le bianconere a Vinovo e tifosi nuovi pronti ad appassionarsi alla squadra di Joe Montemurro che ha sempre dichiarato di voler far divertire gli spettatori con il suo gioco e, chissà se oggi ci riuscirà.Due giocatrici però rischiano di non poter essere a disposizione per la gara di oggi contro la Sampdoria. Si tratta di Lindae Federica. Il difensore della Svezia ha rimediato un piccolo infortunio nella gara contro l'Italia a Castel Di Sangro e potrebbe dare forfait, l'elenco delle convocate ancora non è stato reso noto. Federica Cafferata invece aveva già dovuto tornare a casa dopo la convocazione in Nazionale Under 23 per un problema al piede che la tormenta, problema non ancora risolto che rischia di farle saltare la prima gara nella nuova casa. A Biella intanto l'entusiasmo sale insieme alla curiosità di vedere questa Juventus in azione.